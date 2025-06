Calcio

TRADATE / ROVELLASCA – In corso le finali regionali dei playoff di Prima categoria, con gironi a tre squadre: il posizionamento in classifica determinerà poi il piazzamento delle singole squadre nelle graduatoria per gli eventuali ripescaggi.

Sempre alle 16 di oggi le ultime partite in programma. Nel girone 1 c’è Segrate-Tradate Abbiate al centro sportivo di via Trento, con arbitro Matteo Fumagalli di Como, il match precedente era stato Tradate Abbiate-Team Oratorio Pumenengo 0-1 e quello prima Team Oratorio Pumenengo-Segrate 2-2. Classifica Team Oratorio Pumenengo 4 punti, Segrate 1, Tradate Abbiate 0.

Mentre nel girone 3 si tiene Rovellasca 1910-Fissiraga al centro sportivo di via Monza con arbitro Gabriele Nicosia di Cinisello Balsamo; le gare precedente erano state Fissiraga-Chiari 1-0 e Chiari-Rovellasca 3-1. Classifica: Fissiraga e Chiari 3 punti, Rovellasca 0.

(foto Tradate Abbiate)

08062025