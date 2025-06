Calcio

ROVELLASCA / TRADATE – Ultimo atto oggi dei playoff della Prima categoria di calcio. Nel girone 1 il Tradate Abbiate ha perso 2-1 a Segrate contro la squadra locale, subito in svantaggio i tradatesi hanno dovuto inseguire. Un risultato che proietta Segreta al primo posto nel girone, con ripescaggio in Promozione certo, poi al secondo posto il Team Oratorio Pumenengo e ultimo il Tradate Abbiate che andranno dunque in graduatoria ripescaggio.

Nel girone 3 impresa per il Rovellasca 1910 che oggi battendo 4-0 in casa il Fissiraga è primo nel girone (per differenza reti) e dunque festeggia il ritorno in Promozione dopo molte stagioni. Parimerito in classifica, ma con peggiore differenza reti, nell’ordine ci sono Chiari e Fissiraga, che anche loro rientra nelle graduatorie per gli eventuali ripescaggi. Di certo la partita di oggi al centro sportivo locale resterà nella storia del Rovellasca: al segno Sala al 20′, al 43′ il raddoppio con Riolo. Ma il Rovellasca per essere primo nel girone non doveva solo vincere ma farlo con almeno quattro reti di scarto: quelle indispensabili sono arrivati nella ripresa, al 2′ con Michi ed al 44′ con Airaghi.

