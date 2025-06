iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Martedì 11 giugno, a partire dalle 21, la Corte del Doro di Castiglione Olona si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per una performance collettiva che unisce musica elettronica, installazione e interventi visivi in un’azione site-specific di forte impatto.

Promossa dal Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con il museo Arte Plastica, e con la partecipazione del collettivo Urbansolid, l’iniziativa si propone come un momento di sperimentazione e dialogo tra linguaggi artistici contemporanei e spazio urbano.

Tra i protagonisti della serata, Adm, Acid Shot System, con un dj live set che fonde house, trip-hop, dance e techno con venature acide. Un progetto musicale ispirato alle produzioni anglosassoni degli ultimi vent’anni, pensato per ambienti dove la musica è non solo da ascoltare, ma anche da vivere e ballare. Ritmi ipnotici e groove elettronici trasformeranno la corte in un dancefloor inconsueto e coinvolgente. Accanto a lui, Rohs 2.0, con le sue stratificazioni sonore distorte, offrirà un’esperienza acustica immersiva che dialoga con le architetture del luogo e con la poetica del rumore.

La serata è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione per riscoprire Castiglione Olona attraverso l’arte e la musica, in un’ottica di valorizzazione culturale e rigenerazione creativa.

