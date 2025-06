Città

SARONNO – Ilaria Pagani e Rienzo Azzi hanno dato il buon esempio recandosi al seggio già domenica mattina per esprimere il proprio voto al ballottaggio che decreterà il prossimo sindaco di Saronno.

Rienzo Azzi si è presentato alle 9 alla scuola Aldo Moro: per lui si è trattato di un momento particolarmente significativo, visto che al primo turno non aveva potuto votare, essendo ricoverato all’ospedale di Varese. Era anche la prima volta nella scuola di viale Santuario vista la recente riorganizzazione dei seggi. Ilaria Pagani ha invece votato alle 12.30 alla scuola Rodari dopo la messa alla Sacra Famiglia esattamente come al primo turno. Azzi ha incontrato al seggio Elio Fagioli storico militante leghista mentre Pagani è arrivata con Mauro Rotondi.

Entrambi i candidati si sono trovatiattorno alle 10 allo stadio Colombo Gianetti, per vivere l’arrivo dei corridori della “24 per un’ora”, che si è conclusa tra applausi ed emozione, nel segno dello sport e della comunità.

Al primo turno, svoltosi domenica 26 maggio, Rienzo Azzi – sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – ha ottenuto il 43,35% delle preferenze. Ilaria Pagani – appoggiata da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per crescere – ha conquistato il 27,56%. Il ballottaggio è quindi decisivo per determinare chi guiderà il Comune nei prossimi cinque anni.

