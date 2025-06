Città

APPIANO GENTILE – Don Marco Crippa nuovo responsabile della Comunità pastorale: a settembre il passaggio di testimone

Con spirito di fiducia e gratitudine, la Comunità pastorale “Beata Vergine del Carmelo” di Appiano Gentile, che comprende anche le parrocchie di Oltrona San Mamette e Veniano, si prepara a un importante avvicendamento. Da settembre sarà don Marco Crippa a guidare la Comunità, subentrando a monsignor Erminio Villa, destinato a un nuovo incarico nel Decanato di Melzo.

La decisione è stata annunciata nei giorni scorsi dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, attraverso un messaggio firmato dal vicario episcopale di zona, don Franco Gallivanone. Il nuovo responsabile, don Marco Crippa, è nato a Desio nel 1965, è stato ordinato sacerdote nel 1990 e attualmente è padre spirituale del Seminario di Venegono Inferiore. A partire dal 1 settembre assumerà la responsabilità della Comunità pastorale dell’area di Appiano Gentile.

Per molti fedeli saronnesi si tratta di un volto noto: don Marco ha infatti svolto per anni il ruolo di coadiutore all’oratorio di Saronno, prima dell’arrivo di don Ugo Lorenzi, don Federico Bareggio e don Riccardo Botta. Continuerà inoltre ad affiancare la formazione dei preti giovani e a seguire la VI teologia.

