SARONNO – Una canzone dedicata al delicato tema del femminicidio attraverso il nome, ormai diventato simbolo, di Giulia Cecchettin. L’autore è Emanuele Cavallari, in arte Kava con la K, cantautore saronnese, che si distingue per una scrittura autentica, diretta e profondamente radicata nella tradizione cantautorale italiana. Le sue canzoni raccontano storie di vita quotidiana, emozioni crude, ironia e riflessioni personali, sempre con una vena poetica e una forte componente sociale.

La canzone, “Giulia (sono un bastardo)” affronta, infatti, il tema della violenza di genere, volendo riportare l’ascoltatore alla memoria e alla responsabilità sul delicato tema. Non sarà, però, l’unico tema delicato affrontato nell’album “Schegge”, lavoro più crudo e diretto, in uscita il prossimo 20 giugno: “Colletti bianchi” è una denuncia sociale rivolta al potere e all’ipocrisia della classe dirigente.

Si tratta del quinto album per Kava: il suo primo album ufficiale, La Maschera, pubblicato nel 2020 per l’etichetta Rdock, ha segnato il suo esordio nel panorama musicale italiano, dopo l’ep autoprodotto Canzoni che può scrivere chiunque. Nel tempo, Kava ha costruito una discografia coerente e significativa, fatta di singoli intensi e collaborazioni sincere. Nel 2024 ha pubblicato L’ultimo Blues, un album intimo e riflessivo, che unisce suoni acustici e atmosfere malinconiche. All’interno del disco è presente anche il brano “E poi arriva la luna”, realizzato insieme alla violinista Giulia Finco, che impreziosisce la traccia con un tocco lirico ed emozionale. Il 5 ottobre 2024, Kava ha partecipato alla serata evento Dentro l’anima al Politeatro di Milano, in memoria di Alessandro Bono, condividendo il palco con artisti del calibro di Andrea Mingardi, Mario Lavezzi, Massimo Priviero, Marco Baroni.

