SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 7 giugno, i cittadini hanno seguito con attenzione le segnalazioni per la diffusione della cocciniglia asiatica, un incendio in centro a Uboldo che ha generato preoccupazione, e i controlli in un negozio di Garbagnate. Spazio anche all’informazione sul ballottaggio di Saronno, alla partenza della 24 per un’ora e al pomeriggio animato dai sorrisi dei più piccoli allo stadio.

Numerose segnalazioni hanno riguardato la presenza di filamenti bianchi su alberi e siepi: si tratta della cocciniglia asiatica, parassita che sta infestando diverse zone del saronnese.

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in una pizzeria del centro di Uboldo, con una densa colonna di fumo nero che ha causato la deviazione del traffico nella zona.

A Garbagnate Milanese, un negozio di acconciature è stato multato per mancanza di autorizzazioni, con la segnalazione della situazione anche alla Guardia di Finanza.

In vista del ballottaggio a Saronno, sono stati diffusi i dettagli utili su come e quando si voterà, con informazioni chiare per gli elettori e un fac-simile della scheda.

È partita con energia e commozione la “24 per un’ora”, evento sportivo e solidale iniziato con un omaggio a chi non c’è più, coinvolgendo sin da subito i partecipanti.

Il pomeriggio allo stadio di Saronno è stato animato dalla baby staffetta, che ha visto sessanta bambini impegnati in una gara sotto il sole, tra sorrisi e tanto entusiasmo.

