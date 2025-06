Cronaca

SARONNO – Un colpo d’occhio, un pizzico di memoria e tanto senso civico: è così che due fratelli saronnesi sono riusciti a risolvere un piccolo giallo cittadino, restituendo una bicicletta rubata alla legittima proprietaria.

Tutto è cominciato qualche settimana fa, quando uno dei due ha notato una bicicletta mai vista prima nel cortile del proprio condominio, in zona centrale a Saronno. Il mezzo, una city bike nera da donna in buone condizioni, era parcheggiato lì da giorni, in uno spazio accessibile anche dalla strada. Non è la prima volta che quell’area viene utilizzata da malintenzionati come punto di passaggio per abbandonare mezzi rubati alla stazione.

Insospettito, l’uomo ne ha parlato con la sorella che, si è ricordata di aver letto l’appello di una donna comparso qualche giorno prima su ilSaronno. Si è subito messa alla ricerca del post su “Sei di Saronno se”, rilanciato dal giornale online. E’ bastato un confronto con la foto pubblicata per capire che si trattava proprio della bici cercata.

Contattata la proprietaria, i due fratelli hanno atteso il suo arrivo nel cortile: l’incontro è stato emozionante, con tanti ringraziamenti e un lieto fine che racconta quanto la collaborazione tra cittadini possa fare la differenza. Un gesto semplice, ma potente, che dimostra come attenzione e spirito di comunità possano riportare il sorriso anche dopo un piccolo furto.

