SARONNO – Ultimi metri di corsa… e primi del rush finale elettorale. All’arrivo della 24 per un’ora, tra applausi e cronometri, è spuntata una scena tutta saronnese: Rienzo Azzi e Ilaria Pagani, i due candidati alla carica di sindaco, si sono incrociati proprio nei pressi dell’arco del traguardo. Nessun confronto politico, stavolta, ma una chiacchierata informale e una stretta di mano.

Azzi era presente insieme a Gianpietro Guaglianone, mentre Pagani in compagnia di Francesco Licata (protagonista di una frazione notturna) e Mauro Rotondi che ha corso l’ultima frazione.

I due sfidanti del ballottaggio, in corso oggi e lunedì, hanno scambiato qualche parola sotto lo sguardo dei presenti, in un clima sereno e sorridente. A vincere, in quel momento, è stata la voglia di partecipazione e l’energia che da sempre contraddistingue la 24 per un’ora, tra sport, impegno civico e, stavolta, anche un pizzico di politica in tenuta sportiva.

