SARONNO – Una festa lunga 24 ore tra sport, energia e spirito di squadra. È questo il bilancio entusiasta della quarantunesima edizione della staffetta 24 per un’ora, organizzata dal Gap Saronno, che si è svolta tra sabato 7 e domenica 8 giugno allo stadio comunale Colombo Gianetti.

A conquistare il gradino più alto del podio nella classifica a squadre è stata La Scuderia, con uno straordinario totale di 916 giri e 386,6 chilometri percorsi. Al secondo posto Maglificio Fragi – Bumbasina Run con 873 giri, seguiti da Missulteam Alborelle, che hanno chiuso a quota 830 giri .

Per quanto riguarda i risultati individuali, nella 24 ore maschile il migliore è stato Luca Picco Tellaro dell’Atletica Ceriale San Giorgio, con 194,1 km percorsi. Lo seguono Massimo Marazzi (179,6 km) e Antonio Tallarita (169,7 km). Tra le donne spicca Elsie Cargniel Bergamasco della Maratonina Udinese, che ha coperto 182,4 km, davanti a Maria Ilaria Fossati (140,2 km) e Laura Maria Birolini (122 km) .

Nella 6 ore maschile, trionfo per Simone Musazzi (69 km), seguito da Alessandro Ponchione e Emanuele Vaccaro. In campo femminile, vittoria netta per Elisa Tosi, che ha percorso 70,1 km, mentre seconda è Francesca Rossini .

Anche nella distanza 100 km individuale, spiccano grandi prestazioni: tra gli uomini Ezio Burdino chiude in 10 ore e 39 minuti, precedendo Alberto Blè e Fabio Carlo Fratti. Tra le donne, la più veloce è Simona Oggero, seguita da Alisia Calderone e Marisa Giovanna Re .

Spazio anche ai migliori frazionisti dell’intera manifestazione: a distinguersi è stato Andrea Soffientini (Podisti per caso) con 18,251 km percorsi in un’ora, davanti a Mohammed Lamiri (Missulteam Alborelle) e Roberto Patuzzo (La Scuderia) .

Una manifestazione che ha confermato, anche quest’anno, il forte legame tra sport, solidarietà e comunità, grazie al lavoro dei volontari e alla partecipazione di centinaia di atleti.

