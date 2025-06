Città

SARONNO – Luci accese allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi dove prosegue la tradizonale staffetta podistica 24×1 ora, iniziata sabato alle 10 e con arrivo oggi alla stessa ora. Gli atleti, di tutte le età, delle 48 squadre partecipanti sono in corsa sulla pista d’atletica dell’impianto sportivo. Dopo 15 ore, e dunque superato il giro di boa in vetta della classifica a squadre c’è La scuderia con 576 giri per 243,090 chilometri percorsi sulla pista d’atletica dello stadio (media di 16,206 chilometri orari). Al secondo posto il Maglificio Fragi Bambusina run con 537 giri, terzo il Missulteam Alborelle che aveva dominato la prima parte della gara, e che è a 527 giri, più staccati gli altri.

Per quanto concerne i singoli frazionisti, per ora il più veloce è stato Andrea Soffientini dei Podisti per caso, alla 12′ frazione, con 44 giri per 18.251 chilometri percorsi; secondo Mohammed Lamiri del Missulteam con 42 giri e 17.818 chilometri, terzo Marco Broggi de La Scuderia con 42 giri e 17.615 chilometri; fra le donne la migliore sinora è stata Giulia Vettor del Running Saronno alla nona frazione con 37 giri per 15.544 chilometri percorsi.

Il gran finale di questo evento, giunto dalla 40′ edizione e come sempre promosso dal Gap Saronno, è dunque previsto nella mattinata odierna, a seguire le premiazioni.

(foto: un momento della staffetta nel corso della notte)

