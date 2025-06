Softball

CARONNO PERTUSELLA – La dodicesima giornata del campionato di Serie A1 di softball sabato ha regalato spettacolo sui diamanti lombardi, in campo le squadre di Saronno, Caronno e Bollate. Le varesine dell’Inox Team Saronno si aggiudicano il derby con la Rheavendors Caronno grazie a uno sweep maturato in due gare tirate e combattute. Bene anche le campionesse d’Italia dell’Mkf Bollate, che archiviano con decisione la pratica Collecchio.

Nel derby del Varesotto Saronno si impone 3-0 in gara-1 grazie a una prodezza della nuova arrivata Angelica Agrò, che spedisce la pallina oltre la recinzione con due corridori in base al quinto inning, dopo un match fino a quel momento dominato dai lanci di Toniolo e Rusconi. La Rheavendors Caronno tenta una reazione ma non riesce a scardinare la difesa saronnese. Gara-2 prende invece inizialmente la via di Caronno, avanti 2-0 alla terza ripresa con un singolo da due punti di Rossini. Ma è nel sesto inning che arriva la rimonta delle padrone di casa: De Luca pareggia con un singolo da due RBI e un errore difensivo consente a Peterson di segnare il punto del definitivo 3-2 per Saronno.

Netto il dominio del Mkf Bollate, che sul diamante di casa regola il Collecchio con un doppio successo: 8-0 in gara-1, chiusa in cinque inning, e 10-3 in gara-2, chiusa al sesto. In gara-1, decisivo il secondo inning da sei punti con protagoniste Cecchetti, Thomas, Torre e Costa. Nella seconda partita, dopo un iniziale vantaggio emiliano, le campionesse reagiscono con continuità: Thomas firma un fuoricampo da un punto e poi chiude i conti con un doppio a basi piene.

Negli altri incontri, Rovigo ottiene due successi fondamentali in chiave salvezza contro Parma, mentre il derby emiliano tra Bologna e Forlì finisce in parità. La dodicesima giornata si chiuderà domenica 8 giugno con la sfida tra Thunders e Macerata.

Risultati

12° turno: Mia Office Pianoro-Italposa Forlì 3-12, 2-1; Old Parma-Itas Mutua Rovigo 5-10, 4-5; Rheavendors Caronno Pertusella-Inox Team Saronno 0-3, 2-3; Mkf Bollate-Bertazzoni Collecchio 8-0, 10-3. Oggi alle 12 Thunders Castellana-Macerata.

Classifica

Mkf Bollate (21 vittorie-4 sconfitte) 840, Inox Team Saronno (20-4) 833, Italposa Forlì (17-7) 708, Mia Office Pianoro (18-8) 692, Rheavendors Caronno Pertusella (13-11) 542, Thunders Castellana (8-14) 364, Ares Macerata e Bertazzoni Collecchio (7-14) 333, Itas Mutua Rovigo (6-18) 250, Old Parma (1-23) 42.

(foto: una fase di Rheavendors Caronno-Inox Team Saronno)

08092025