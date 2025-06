Cronaca

MOZZATE – Non l’hanno fatta franca i vandali che si sono divertiti a svuotare gli estintori nel parcheggio interrato di via Santa Maria. Si tratta di due minorenni che venerdì scorso hanno danneggiato le attrezzature di sicurezza installate sotto l’oratorio comunale creando non pochi problemi nell’intera area di sosta. L’episodio non è passato inosservato grazie alle telecamere della videosorveglianza comunale che hanno ripreso l’intera scena. Grazie all’attività della polizia locale i due giovani sono stati rapidamente identificati e multati con una sanzione da 200 euro ciascuno che sarà a carico dei rispettivi genitori. Entrambi sono residenti in zona e di origine nordafricana.

Non è la prima volta che il parcheggio finisce nel mirino di atti vandalici. Già in passato si erano verificati episodi simili con estintori svuotati e danneggiamenti.

