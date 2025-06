news

TRADATE – Un gesto coraggioso, un intervento tempestivo e una vita salvata: sono questi gli elementi che hanno portato all’encomio semplice concesso al carabiniere Antonio Mininni, in servizio alla Tenenza di Tradate. L’onorificenza gli è stata conferita nel corso della cerimonia per il 211° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, celebrata ieri pomeriggio nella caserma del Comando Provinciale di Varese alla presenza delle massime autorità civili e militari, tra cui il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Mininni si è distinto per “altissimo senso del dovere, spiccata iniziativa e ferma determinazione”, qualità che gli hanno permesso di intervenire lo scorso 17 luglio a Tradate per soccorrere un giovane in forte stato di disagio, deciso a togliersi la vita lanciandosi da una gru. Il carabiniere è riuscito a raggiungerlo, instaurare un contatto umano e a metterlo in sicurezza, evitando conseguenze drammatiche.

Il suo gesto è stato ricordato pubblicamente dal comandante provinciale Marco Gagliardo, che ha sottolineato l’importanza dell’azione quotidiana svolta dai militari sul territorio, tra prevenzione, interventi d’emergenza e contrasto ai reati. “Essere presidio di legalità – ha affermato il colonnello – significa anche questo: saper ascoltare, saper esserci, essere un punto di riferimento costante”.

Nel suo discorso, Gagliardo ha illustrato l’attività dell’Arma in provincia: oltre 29.000 reati perseguiti nel 2024, 340 arresti, quasi 4.000 persone deferite in stato di libertà. Dati che fotografano una realtà complessa, segnata da un aumento dei furti in abitazione e delle truffe agli anziani, ma anche da risultati incoraggianti ottenuti grazie alla capillare presenza delle 40 Stazioni territoriali e al lavoro congiunto delle Compagnie e degli Squadroni Cacciatori.

Durante la cerimonia, in sobrio stile militare, sono stati consegnati encomi e riconoscimenti ai carabinieri che si sono distinti nel servizio. La giornata si era aperta con un momento di raccoglimento e la deposizione di una corona al monumento ai caduti.