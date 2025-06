iltra2

TRADATE – Un’estate ricca di appuntamenti per gli adolescenti di Tradate, Abbiate e Ceppine grazie al programma promosso dagli oratori cittadini in collaborazione con il Cag San Luigi e il progetto Gen Lombardia. Dal 9 giugno all’11 luglio, tante occasioni per stare insieme tra sport, giochi e momenti di socialità.

Tre sere a settimana – lunedì, martedì e giovedì – l’oratorio di Tradate sarà aperto dalle 20 alle 23, con giochi in palestra, sul campo da calcio e il bar attivo per tutti i partecipanti. Il martedì pomeriggio, dalle 15 alle 18, appuntamento a Villa Inzoli con il torneo di beach volley. Previsti anche giochi di gruppo e merenda alle 17.

Il mercoledì e il venerdì pomeriggio, invece, si terranno le giornate multisport nei campi da calcio di via Foscolo (o altra sede indicata). Anche in questo caso le attività si svolgeranno dalle 15 alle 18, con merenda prevista alle 17. Il programma è aperto a tutti, anche ai non residenti a Tradate e a chi non è animatore. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma, è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected] o inviare un messaggio diretto sui social.

(foto: precedente evento all’oratorio di Tradate)

