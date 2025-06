Saronnese

UBOLDO – Anche quest’anno i volontari dell’Avis comunale di Uboldo hanno incontrato con entusiasmo gli alunni delle classi quinte della scuola primaria del paese, proseguendo un percorso ormai consolidato di sensibilizzazione sul valore del dono del sangue. Un gesto semplice, gratuito e anonimo che rappresenta uno dei più alti esempi di solidarietà umana.

Durante gli incontri, i bambini hanno avuto modo di ascoltare testimonianze e riflessioni da parte dei volontari, lasciandosi coinvolgere da un messaggio profondo e universale: donare significa salvare vite e costruire una comunità più unita. A ciascun alunno è stato poi chiesto di realizzare un disegno che rappresentasse, secondo la propria sensibilità, quanto appreso durante l’incontro. Il risultato è stato sorprendente: ben cento elaborati, colorati, intensi e ricchi di significato, sono ora esposti alla farmacia comunale di Uboldo.

Questi disegni non resteranno solo un’esposizione temporanea: nelle prossime settimane saranno simbolicamente “passati il testimone” ai futuri diciottenni della comunità. Riceverli come augurio di compleanno significherà ricordare loro che l’Avis è pronta ad accoglierli per intraprendere un percorso di partecipazione attiva alla vita sociale, fondato su valori di altruismo e responsabilità. È un gesto che vuole saldare un legame tra generazioni, promuovendo una cultura della solidarietà che cresce con l’età.

L’impegno dell’Avis uboldese proseguirà anche nei prossimi giorni con la commemorazione della Giornata mondiale del donatore di sangue, istituita dall’organizzazione mondiale della sanità e in calendario per il prossimo 14 giugno. A breve verrà esposto uno striscione celebrativo in municipio con lo slogan scelto per quest’anno: “Dona il sangue, dona il plasma. Insieme salviamo vite“. Un messaggio forte, che richiama l’importanza delle donazioni volontarie per rafforzare la coesione sociale e garantire servizi sanitari efficienti, specialmente nei momenti di emergenza.

Il percorso di sensibilizzazione culminerà nella serata di mercoledì 18 giugno, quando i volontari saranno presenti con un gazebo all’interno dell’oratorio di Uboldo, in occasione del Palio delle contrade. Sarà un ulteriore momento per diffondere il messaggio dell’oms e ribadire il valore civico del dono, con l’obiettivo di avvicinare sempre più giovani a questo gesto prezioso e determinante per il bene comune.

