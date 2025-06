Eventi

VEDANO OLONA – Il gruppo Alpini di Vedano Olona si prepara a celebrare il 65° anniversario di fondazione con un ricco programma di eventi in calendario questo fine settimana, una festa per ricordare la storia, i valori e il ruolo degli Alpini nella comunità locale. Il prologo ieri sera alle 20.45 alla chiesa di San Pancrazio per il concerto del coro alpino “Il Rifugio” dell’Ana Seregno, aperto al pubblico.

Le celebrazioni entreranno nel vivo oggi, domenica 8 giugno, a partire dalle 9 con il ritrovo dei partecipanti e l’accreditamento dei gruppi presso il monumento agli Alpini (piazzale del cimitero). Alle 9.30 si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera, seguita dalla deposizione di un omaggio floreale e dagli interventi delle autorità. Alle 10 prenderà il via il corteo accompagnato dalla Filarmonica Ponchielli, che attraverserà via I maggio, piazza San Rocco, via Matteotti e piazza San Maurizio.

Alle 10.30 è in programma la messa nella chiesa di San Maurizio, seguita, alle 11.30, da un rinfresco presso il salone dell’oratorio. Un’occasione importante per tutta la cittadinanza di ritrovarsi e rendere omaggio all’impegno e alla tradizione degli Alpini vedanesi.

