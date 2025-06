Città

SARONNO – Due scenari per il futuro del consiglio comunale: cosa succede in caso di vittoria di Ilaria Pagani o di Rienzo Azzi. Chiunque sarà il nuovo sindaco di Saronno, al termine del ballottaggio di oggi, avrà al proprio fianco una maggioranza definita, grazie al meccanismo elettorale che garantisce il premio di maggioranza alla coalizione vincente. Cambieranno però radicalmente gli equilibri politici del consiglio comunale a seconda dell’esito della sfida tra Ilaria Pagani, sostenuta dal centrosinistra, e Rienzo Azzi, candidato del centrodestra.

Al primo turno, svoltosi domenica 26 maggio, Rienzo Azzi – sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – ha ottenuto il 43,35% delle preferenze. Ilaria Pagani – appoggiata da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per crescere – ha conquistato il 27,56%. Il ballottaggio è quindi decisivo per determinare chi guiderà il Comune nei prossimi cinque anni.

Ipotesi 1 – Vittoria di Ilaria Pagani

Con la vittoria di Ilaria Pagani, la maggioranza sarà composta dalle liste di centrosinistra: Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere Azione. La minoranza sarà invece formata da esponenti del centrodestra e delle liste civiche escluse dal ballottaggio.

Partito Democratico (10 consiglieri): Lucy Sasso, Francesco Licata, Riccardo Giannoni, Simone Galli, Mauro Lattuada, Mauro Rotondi, Daniela Di Dio, Chiara Angaroni, Silvio Cantoni, Roberto Spreafico.

Tu@Saronno (3 consiglieri): Francesca Rufini, Massimiliano D’Urso, Maria Cornelia Proserpio.

Insieme per Crescere Azione (2 consiglieri): Silvio Barosso, Matteo Sabatti.

Forza Italia (3 consiglieri): Rienzo Azzi, Agostino De Marco, Lorenzo Azzi.

Fratelli d’Italia (2 consiglieri): Gianpietro Guaglianone, Marina Ceriani.

Lega (1 consigliere): Raffaele Fagioli.

Obiettivo Saronno (2 consiglieri): Novella Ciceroni, Luca Amadio.

Saronno Civica (1 consigliere): Augusto Airoldi.

Ipotesi 2 – Vittoria di Rienzo Azzi

In caso di affermazione del candidato del centrodestra, Rienzo Azzi potrà contare su una maggioranza formata dalle liste di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. All’opposizione le forze del centrosinistra e le liste civiche.

Forza Italia (7 consiglieri): Agostino De Marco, Lorenzo Azzi, Maria Assunta Miglino, Francesca Librandi, Lisalberta Castaldi, Marco Caronni, Mario Daniele Etro.

Fratelli d’Italia (5 consiglieri): Gianpietro Guaglianone, Marina Ceriani, Mario Taglioretti, Marco Cardia, Silvia Testi.

Lega (3 consiglieri): Raffaele Fagioli, Claudio Sala, Angelo Veronesi.

Partito Democratico (4 consiglieri): Ilaria Pagani, Lucy Sasso, Francesco Licata, Riccardo Giannoni.

Tu@Saronno (1 consigliere): Francesca Rufini.

Saronno Civica (2 consiglieri): Augusto Airoldi, Gabriele Musarò.

Obiettivo Saronno (2 consiglieri): Novella Ciceroni, Luca Amadio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09