Città

SARONNO – Dopo una campagna elettorale rapida e frenica è arrivato il momento atteso: i saronnesi stanno per scoprire chi sarà il prossimo sindaco. La redazione di ilSaronno segue in diretta, minuto per minuto, lo spoglio delle schede del ballottaggio tra Rienzo Azzi, sostenuto dal centrodestra unito (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Saronno al Centro), e Ilaria Pagani, candidata della coalizione di centrosinistra composta da Pd, Tu@Saronno e Insieme per crescere.

Al primo turno, svoltosi domenica 26 maggio, Rienzo Azzi ha ottenuto il 43,35% delle preferenze. Ilaria Pagani ha conquistato il 27,56% ma sarà il ballottaggio a determinare chi guiderà il Comune nei prossimi cinque anni.

Affluenza in calo rispetto al passato

Nel primo turno, l’affluenza a Saronno è stata del 50,04%, con 15.903 votanti su oltre 31 mila aventi diritto. Un dato in calo rispetto alle elezioni precedenti. Nel 2020, al primo turno si era registrata un’affluenza del 62,5%, mentre nel 2015 era scesa al 55,23%, per poi risalire fino al 72,23% nel 2010.

Per quanto riguarda i ballottaggi passati, nel 2020 l’affluenza si era fermata al 48,09% (con 14.853 votanti), nel 2015 era stata del 50,07% (15.324 voti), e nel 2010 aveva toccato il 61,36% (19.016 votanti). Numeri che mostrano una tendenza alla discesa nella partecipazione elettorale, confermata anche dal primo dato disponibile per il turno attuale, aggiornato a mezzogiorno, che segnalava un’affluenza inferiore al 12,5%.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09