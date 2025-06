Città

SARONNO – Ultime ore per votare: oggi, lunedì 9 giugno, si chiude il ballottaggio che deciderà il prossimo sindaco di Saronno. In corsa ci sono Rienzo Azzi, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e Ilaria Pagani, appoggiata da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per crescere.

Fino a che ora si può votare

I seggi sono aperti fino alle 15. Per votare è necessario recarsi al proprio seggio con un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Il numero e l’indirizzo del seggio sono indicati sulla tessera stessa.

Scheda e modalità di voto

La scheda riporta nome e cognome dei due candidati, all’interno di un rettangolo. Sotto ogni nome compaiono i simboli delle liste collegate, che sono le stesse del primo turno, poiché non ci sono stati apparentamenti ufficiali.

Il voto è valido se viene tracciato un segno sul rettangolo del candidato scelto, sul simbolo della lista a lui collegata, o su entrambi. Non è ammesso il voto disgiunto: votare un candidato e il simbolo dell’altro rende la scheda nulla. In caso di perfetta parità di voti, sarà eletto il candidato più anziano.

Ufficio elettorale aperto fino a chiusura seggi

L’ufficio elettorale del Comune è aperto oggi, lunedì 9 giugno, con lo stesso orario dei seggi, dalle 7 alle 15, per il rilascio di duplicati della tessera elettorale in caso di smarrimento o esaurimento degli spazi. Domani, martedì 10 giugno, i servizi demografici del Comune – anagrafe, stato civile ed elettorale – resteranno chiusi.

Referendum: libertà di scelta e tempi dello spoglio

Oltre al ballottaggio, si vota anche per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Perché ciascun quesito sia valido, è necessario che voti il 50% più uno degli aventi diritto. L’elettore può scegliere liberamente se ritirare o meno le schede referendarie: il rifiuto di una o più schede viene registrato ma non influisce sulle altre votazioni.

Al termine della votazione, si procederà prima con lo spoglio delle schede referendarie. Solo una volta concluso questo passaggio inizierà il conteggio dei voti per il ballottaggio comunale, da cui emergerà il nuovo sindaco di Saronno.

