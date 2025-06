SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 8 giugno, si segnalano l’andamento dell’affluenza alle urne per ballottaggi e referendum, un’aggressione ai danni di due bikers nel Parco delle Groane e il ritorno in pista di due ex candidati alla 24 per un’ora. Non sono mancati momenti toccanti, come il nuovo incarico per don Marco Crippa e il ritrovamento di una bici rubata grazie al fiuto di un fratello.

Grazie all’intuizione di due fratelli, è stata ritrovata e restituita una bicicletta rubata nel centro di Saronno, tra la sorpresa e la soddisfazione della proprietaria.

Nel pomeriggio l’affluenza è salita al 27,35% alle 19, mantenendosi su livelli contenuti ma in crescita costante rispetto alle prime ore di voto.

Gli ex candidati Azzi e Pagani si sono ritrovati sulla pista della 24 per un’ora a Saronno, lasciandosi alle spalle la competizione elettorale per vivere insieme la passione sportiva.

Due ciclisti sono stati aggrediti con sassate mentre attraversavano una zona nota per lo spaccio nel Parco delle Groane, riportando ferite e molta paura.

Don Marco Crippa, storico coadiutore della comunità saronnese, guiderà la comunità pastorale di Appiano Gentile, assumendo un nuovo e importante incarico pastorale.

