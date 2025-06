Città

SARONNO – Una vita intrecciata con l’impegno civico, il volontariato e la politica locale. Ilaria Pagani, nata a Saronno il 3 marzo 1970, è la nuova sindaca della città. Il suo percorso parte da esperienze lavorative nel settore pubblicitario e nell’attività di famiglia, a cui ha affiancato incarichi tecnici, come la collaborazione con studi professionali per i rilievi del Piano Regolatore Generale del Comune.

Il suo primo ingresso in politica risale al 2015, con l’elezione in consiglio comunale tra le fila del Partito Democratico. Dal 2020 a gennaio 2025 è stata assessora ai Servizi sociali nell’amministrazione guidata da Augusto Airoldi. Ha partecipato ai lavori di diverse commissioni e del Comitato di Partecipazione dei Nidi.

Nel 2023 si è candidata alle elezioni regionali per il Partito Democratico, raccogliendo 1.023 preferenze, di cui 690 a Saronno. Un risultato importante, ma non sufficiente per l’elezione in consiglio regionale.

Pagani è anche molto attiva nel terzo settore. Dal 2018 è consigliera della Uildm di Legnano e volontaria nell’associazione. Nel 2019 ha contribuito a fondare la Fondazione Casa Solidale, di cui è oggi nel Consiglio di Amministrazione. È catechista e volontaria nella parrocchia Sacra Famiglia.

Non è mancato il suo impegno nella scuola e nello sport. Tra il 2007 e il 2015 è stata rappresentante e poi presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Ignoto Militi. Dal 2007 al 2016 è stata dirigente del Centro Educazione Fisica Corrias e, tra il 2013 e il 2016, membro del direttivo Asvap Saronnese.

