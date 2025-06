Cronaca

TRADATE – Ha cercato invano di disfarsi della droga gettandola nel water e lanciandola dalla finestra, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo in tempo. È stato arrestato alle prime luci dell’alba di oggi un uomo di 30 anni, di origine marocchina, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato nella mattinata, quando i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Saronno e della tenenza di Tradate hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Varese. Il provvedimento nasce nell’ambito delle indagini avviate dopo gli episodi di danneggiamento avvenuti in città, tra incendi dolosi e colpi d’arma da fuoco contro un’attività imprenditoriale, che avevano generato forte allarme nella comunità.

Le successive attività investigative hanno permesso di ricostruire un contesto legato allo spaccio di droga, possibile origine di quei gesti intimidatori. Questa mattina le perquisizioni hanno coinvolto cinque abitazioni riconducibili a quattro soggetti indagati. Uno di loro, il trentenne finito in manette, ha tentato di distruggere la droga ma i carabinieri, anche grazie all’intervento delle unità cinofile, hanno recuperato quasi un chilo tra marijuana, hashish e cocaina, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, telefoni cellulari, un pugnale, una pistola giocattolo e 2500 euro in contanti.

A tutti e quattro gli indagati è stato notificato l’avviso di garanzia. Tre di loro risultano al momento a piede libero, mentre l’uomo arrestato è stato tradotto nel carcere di Varese, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

