SARONNO – Attac Saronno invita la cittadinanza all’incontro pubblico con Marco Bersani, coordinatore nazionale di Attac Italia, che tornerà nella sua città natale martedì 17 giugno 2025 alle ore 21, presso l’auditorium Aldo Moro in viale Santuario 13.

Durante la serata si parlerà di partecipazione dal basso e di nuovi strumenti per costruire forme di sovranità democratica e popolare, temi centrali nell’azione di Attac, da sempre impegnata per la giustizia sociale, economica e ambientale.

L’incontro sarà anche l’occasione per discutere della mobilitazione europea “Stop ReArm Europe”, che vede Attac Italia tra i promotori a livello nazionale. Una grande manifestazione è infatti prevista a Roma il 21 giugno, in opposizione al Piano di Riarmo Europeo, con l’adesione di centinaia di movimenti e realtà sociali da tutto il continente.

Attac rilancia così anche a livello locale il dibattito su scelte politiche e finanziarie che incidono profondamente sul futuro delle comunità, proponendo spazi di confronto, informazione e attivazione collettiva.

L’ingresso è libero. Tutti sono invitati a partecipare.

(Foto: Attac Italia)

