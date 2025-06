Primo piano

SARONNO – Alla rilevazione delle 23 l’affluenza alle urne per i 5 referendum abrogativi anche nel Saronnese, nelle Groane e nel Tradatese risulta circa del 24% in base alla media regionale che è di 23,92%

Se a Saronno l’affluenza è arrivata al 36,64% col ballottaggio nei comuni del Saronnese siamo a 24,89% Gerenzano, a 26,73% Caronno Pertusella, 26,91% Origgio, 22,61% Uboldo e 25,47% Cislago.

Nelle Groane invece Ceriano Laghetto 26,70%, Cogliate 22,33%, Limbiate 24,55%, Lazzate 21,54%, Misinto 23,54% e Solaro 27,33%.

Nel Tradatese Tradate 23,58%, Venegono Superiore 21,68%, Venegono Inferiore 23,11% e Castiglione Olona 22,57%.

Nel Comasco guida la classifica Rovello Porro dove sono in corso anche le amministrative con 21,39%, Rovellasca 25,34%, Turate 24,45%, Lomazzo 26,11% e infine Mozzate 24,38%. Referendum 1

verde Referendum 2

arancione Referendum 3

grigia Referendum 4

rossa Referendum 5

gialla Saronno 36,64% 36,60% 36,60% 36,67% 36,77% Caronno Pertusella 26,73% 26,73% 26,73% 26,73% 26,73% Uboldo 22,61% 22,61% 22,61% 22,62% 22,58% Origgio 26,91% 26,91% 26,91% 26,99% 26,88% Gerenzano 24,88% 24,89% 24,89% 24,88% 24,80% Cislago 25,47% 25,47% 25,49% 25,51% 25,39% Ceriano Laghetto 26,70% 26,70% 26,70% 26,66% 26,64% Solaro 27,33% 27,33% 27,33% 27,33% 27,31% Lazzate 21,54% 21,51% 21,54% 21,53% 21,47% Misinto 23,54% 23,50% 23,50% 23,50% 23,50% Cogliate 22,33% 22,31% 22,34% 22,33% 22,31% Limbiate 24,55% 24,55% 24,55% 24,55% 24,55% Tradate 23,58% 23,57% 23,59% 23,58% 23,53% Venegono Superiore 21,68% 21,63% 21,63% 21,63% 22,57% Venegono Inferiore 23,11% 23,11% 23,11% 23,11% 23,13% Castiglione Olona 22,57% 21,96% 21,98% 22,03% 21,88% Rovello Porro 21,39% 21,41% 21,45% 21,49% 21,39% Mozzate 24,38% 24,39% 24,41% 24,39% 24,39% Lomazzo 26,11% 26,10% 26,11% 26,09% 26,02% Rovellasca 25,34% 25,40% 25,38% 25,42% 25,45% Turate 24,45% 24,45% 24,43% 24,42% 24,38% .

