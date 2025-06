Primo piano

SARONNO – Sono stati uniformi alla media nazionale i risultati dei cinque referendum nel circondario: mentre i primi quattro quesiti, che portavano come oggetto il tema del lavoro, hanno presentato un’ampia forbice tra il sì e il no (circa 85% sì contro il 15% no), il quinto, che proponeva il dimezzamento del tempo di residenza per la concessione della cittadinanza italiana, ha portato dati più vicini (circa il 60% contro il 40%).

Circa il primo quesito, il sì nel Saronnese: a Saronno 79,06%, a Caronno Pertusella 86,81% (per 5 sezioni su 13), a Gerenzano 85,27%, a Cislago 85,07%, a Origgio 85,03%, a Uboldo 82,94%. Nelle Groane: a Ceriano Laghetto 85,07%, a Solaro 87,49%, a Misinto 85,08%, a Cogliate 84,45%, a Lazzate 85,57%, a Limbiate 88,89%. Nel Comasco: a Rovello Porro 82,92%, a Rovellasca 84,25%, a Turate 85,05%, a Mozzate 84,23%, a Lomazzo 84,20%. Nel Tradatese: a Tradate 84,75%, a Castiglione Olona 84,65%, a Venegono Inferiore 81,69%, a Venegono Superiore 82,58%.

A livello nazionale, nessuno dei cinque quesiti referendari ha raggiunto il quorum del 50%+1 e risultano, pertanto, nulli. L’affluenza alle urne per i 5 referendum abrogativi anche nel Saronnese, nelle Groane e nel Tradatese risulta conforme alla media regionale che è di 30,68%

gialla Saronno Sì: 79,06 %



No: 20,94 %



Sì: 77,47 %



No: 22,53 %



Sì: 79,16 %



No: 20,84 %



Sì: 77,84%



No: 22,16% Sì: 59,10%



No: 40,90% Caronno Pertusella Sì: 85,27 %



No: 14,73 % Sì: 84,04 %



No: 15,96 %

Sì: 86,08 %



No: 13,92 % Sì: 83,74 %



No: 16,26 %

Sì: 56,52 %



No: 43,48 %

Uboldo Sì: 82,94 %



No: 17,06 % Sì: 81,57 %



No: 18,43 % Sì: 82,67 %



No: 17,33 % Sì: 79,80 %



No: 20,20 %

Sì: 54,71 %



No:45,29 % Origgio Sì: 85,03 %



No:14,97 % Sì: 83,32 %



No:16,68 %

Sì: 85,38 %



No: 14,62 % Sì: 82,90 %



No:17,10 %

Sì: 57,00 %



No: 43,00 % Gerenzano Sì: 85,27 %



No: 14,73 % Sì: 84,04 %



No: 15,96 % Sì: 86,08 %



No: 13,92 % Sì: 83,74 %



No: 16,26 % Sì: 56,52 %



No: 43,48 % Cislago Sì: 85,07 %



No: 14,93 % Sì: 83,49 %



No: 16,51 % Sì: 85,90 %



No: 14,10 % Sì: 81,98 %



No: 18,02 % Sì: 55,99 %



No: 44,01 %

Ceriano Laghetto Sì: 87,86 %



No: 12,14 % Sì: 87,17 %



No: 12,83 %

Sì: 87,84 %



No: 12,16 %

Sì: 84,21 %



No: 15,79 %

Sì: 60,18 %



No: 39,82 %

Solaro Sì: 87,49 %



No:12,51 % Sì: 86,34 %



No: 13,66 % Sì: 87,08 %



No:12,92 % Sì: 85,60 %



No: 14,40 % Sì: 58,18 %



No: 41,82 % Lazzate Sì: 85,57 %



No:14,43 %

Sì: 83,69 %



No: 16,31 %

Sì: 85,51 %



No: 14,49 % Sì: 83,69 %



No: 16,31 % Sì: 57,85 %



No: 42,15 % Misinto Sì: 85,08%



No: 14,92%

Sì: 84,31 %



No:15,69 %

Sì: 86,16 %



No: 13,84 %

Sì: 84,22 %



No: 15,78 % Sì: 57,11 %



No: 42,89 % Cogliate Sì: 84,45 %



No: 15,55 % Sì: 83,91 %



No: 16,09 % Sì:86,16 %



No: 13,84 %

Sì: 82,05 %



No: 17,95 % Sì: 57,63 %



42,37 % Limbiate Sì: 88,89 %



No: 11,11 % Sì: 87,59 %



No: 12,41 % Sì: 89,16 %



No: 10,84 % Sì: 86,66 %



No: 13,34 % Sì: 55,98 %



No: 44,02 % Tradate Sì: 84,75 %



No: 15,25 % Sì: 82,83 %



No:17,17 % Sì: 85,46 %



No: 14,54 % Sì: 83,48 %



No: 16,52 % Sì: 61,89 %



No: 38,11 % Venegono Superiore Sì: 82,58 %



No: 17,42 %

Sì: 81,25 %



No: 18,75 %

Sì: 83,32 %



No: 16,68 % Sì: 83,29 %



No: 16,71 % Sì: 62,78 %



No: 37,22 %

Venegono Inferiore Sì: 81,69 %



No: 18,31 %

Sì: 79,68 %



No: 20,32 % Sì: 82,64 %



No: 17,36 %

Sì: 82,08 %



No: 17,92 % Sì: 59,39 %



No: 40,61 % Castiglione Olona Sì: 84,65 %



No:15,35 %

Sì: 82,80 %



No: 17,20 %

Sì: 85,41 %



No:14,59 % Sì: 83,76 %



No: 16,24 %

Sì: 59,37 %



No: 40,63 %

Rovello Porro Sì: 82,92 %



No: 17,08 % Sì: 82,62 %



No: 17,38 %

Sì: 83,64 %



No: 16,36 % Sì: 81,63 %



No: 18,37 % Sì: 58,24 %



No: 41,76 % Rovellasca Sì: 84,25 %



No: 15,75 %

Sì: 82,62 %



No: 17,38 %

Sì: 84,45 %



No: 15,55 % Sì: 82,65 %



No: 17,35 % Sì: 58,30 %



No: 41,70 % Lomazzo Sì: 84,20 %



No: 15,80 % Sì: 83,25 %



No:16,75 % Sì: 85,29 %



No: 14,71 % Sì: 83,43 %



No: 16,57 % Sì: 60,58 %



No: 39,42 % Mozzate Sì: 84,23 %



No: 15,77 %

Sì: 81,78 %



No: 18,22 % Sì: 85,29 %



No: 14,71 %

Sì: 80,59 %



No: 19,41 %

Sì: 54,31 %



No: 45,69 % Turate Sì: 85,05 %



No: 14,95 %

Sì: 82,29 %



No: 17,71 % Sì: 84,28 %



No: 15,72 % Sì: 81,00 %



No: 19,00 % Sì: 58,16 %



No: 41,84 %

