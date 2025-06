Comasco

ROVELLASCA – Clacson, fumogeni, bandiere sventolate dai finestrini e un camion colmo di tifosi in festa che ha attraversato il centro del paese: così domenica sera Rovellasca ha celebrato l0 storica ritorno in Promozione della squadra locale, tornata nella categoria superiore dopo molte stagioni. Subito dopo la partita, vinta in casa con un rotondo 4-0 contro il Fissiraga, le vie del paese si sono riempite di caroselli e cori da stadio. Una vera impresa quella compiuta dal Rovellasca 1910, che non solo doveva vincere ma farlo con almeno quattro reti di scarto per chiudere al primo posto nel girone 3 dei playoff di Prima categoria. Missione riuscita davanti al pubblico del centro sportivo locale.

La gara si è messa subito in discesa con il vantaggio firmato da Sala al 20’, seguito dal raddoppio di Riolo al 43’. Nella ripresa, servivano ancora due gol per centrare l’obiettivo, e sono arrivati: Michi al 2’ del secondo tempo e infine Airaghi al 44’ hanno completato il poker necessario.

Grazie a questo successo, il Rovellasca chiude il girone a pari punti con Chiari e Fissiraga, ma conquista il primo posto per miglior differenza reti e festeggia il salto di categoria. Chiari e Fissiraga rientrano comunque tra le squadre in lizza per eventuali ripescaggi.

Classifica finale playoff – girone 3:

Rovellasca 6, Chiari 6, Fissiraga 6.

08062025