SARONNO – Le urne si chiudono alle 15, ma per sapere chi sarà il nuovo sindaco di Saronno servirà un po’ di pazienza. La giornata elettorale di oggi, lunedì 9 giugno, si concluderà ufficialmente nel primo pomeriggio, ma i risultati definitivi arriveranno solo in serata.

Subito dopo la chiusura dei seggi verrà comunicato il dato sull’affluenza finale, che offrirà una prima indicazione su quanti saronnesi hanno partecipato al ballottaggio tra Rienzo Azzi, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e Ilaria Pagani, appoggiata da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per crescere.

La procedura prevede che si inizi dallo spoglio delle schede dei 5 referendum. Solo una volta concluse queste operazioni, si passerà al conteggio delle schede relative alle elezioni comunali, che decreteranno il prossimo primo cittadino. L’ipotesi è che lo spoglio delle comunali possa iniziare tra le 19 e le 20. E per i risultati? In genere lo spoglio del ballottaggio è abbastanza rapido tranne nel caso di un testa a testa all’ultimo voto.

ilSaronno seguirà tutte le fasi con aggiornamenti in tempo reale, dallo spoglio ai primi risultati, fino alle interviste con i protagonisti della giornata e i commenti a caldo dei candidati e delle coalizioni.

