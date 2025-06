Città

SARONNO – Per la prima volta nella storia della città, Saronno ha una sindaca: Ilaria Pagani. La vittoria è arrivata al termine di un ballottaggio molto partecipato, che ha visto un’inversione di tendenza rispetto al solito calo di affluenza del secondo turno. Domenica 9 e lunedì 10 giugno, infatti, si è recato alle urne il 53% degli aventi diritto, un dato superiore al 50,4% registrato al primo turno.

Un risultato che ha premiato la coalizione di centrosinistra guidata da Pagani, sostenuta da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere Azione. La sfida al ballottaggio con Rienzo Azzi, candidato del centrodestra, si è conclusa con 4.682 voti per Pagani (52,66%) contro i 4.209 raccolti da Azzi (47,34%). Una differenza di oltre 400 voti che ha decretato il successo della candidata democratica.

La nuova maggioranza sarà composta da dieci consiglieri del Partito Democratico – tra cui Lucy Sasso, Francesco Licata, Riccardo Giannoni e Simone Galli – tre di Tu@Saronno (Francesca Rufini, Massimiliano D’Urso, Maria Cornelia Proserpio) e due di Insieme per Crescere Azione (Silvio Barosso e Matteo Sabatti).

L’opposizione sarà formata da Forza Italia, che entra in consiglio con tre rappresentanti tra cui Rienzo Azzi e il figlio Lorenzo, Fratelli d’Italia con due seggi, la Lega con uno, Obiettivo Saronno con due consiglieri e Saronno Civica con uno. Un consiglio comunale con una solida maggioranza, ma che riflette anche la pluralità di voci del territorio.

“Non è solo una mia vittoria – ha detto Pagani dopo un abbraccio con il marito e quello i supporter – ma di tutto il gruppo. Da domani in municipio con la porta aperta come detto in campagna per ascoltare tutto”. Pochi minuti dopo la chiamata con Rienzo Azzi “ci sentiremo con più calma nei prossimi giorni ma abbiamo avuto modo di iniziare un confronto”. E’ arrivata anche la chiamata dell’ex sindaco Augusto Airoldi.

