Saronnese

SARONNO – Non sono bastate le sedie del salone di Casa di Marta per accogliere tutti i partecipanti all’incontro con don Julián Carrón, sacerdote e teologo spagnolo, invitato a condividere una riflessione sul tema della speranza, a partire da alcuni spunti tratti dal suo libro “C’è speranza? Il fascino della scoperta”. L’incontro è stato animato dagli interventi di diversi volontari che, partendo dalla loro esperienza personale di volontariato e di aiuto alle persone bisognose, hanno sollecitato don Carrón su alcune tematiche, poi approfondite con grande umanità dal sacerdote.

“Il tema della speranza ci tocca quotidianamente”, ha introdotto così la serata Francesca Volontè, presidente della Fondazione, “Casa di Marta è un immenso fare, un luogo di operatività concreta e di azioni di aiuto, ma ci sentiamo sempre richiamati a un’urgenza di senso con cui siamo costretti a

confrontarci. L’invito a don Carrón, che ringrazio di cuore per essere qui con noi stasera, nasce proprio da questo bisogno di senso, rispetto al quale gli abbiamo chiesto di accompagnarci in questa serata”.

Si sono alternati i racconti di Roberto, Antonia, Jessica e Gabriella, che hanno proposto a don Carrón alcune riflessioni, in particolare su alcuni spunti tratti dal suo libro. Il rischio dell’attivismo: “Si può evitare il grido che viene dalla nostra umanità gettandosi freneticamente nell’azione, impegnandosi fino al punto di non avere il tempo per pensare alle nostre vere esigenze”.

Il saper restare come pratica di cura: “Saper restare è il nome primo di ogni pratica di cura. La parola “Eccomi” rende umana la cura, non abbandonando nessuno al male”. Il bisogno umano di attesa: “Il cambiamento ha come primo oggetto noi stessi, la nostra vita quotidiana, e ha come orizzonte sterminato il bisogno degli altri, l’aiuto da dare al bisogno degli altri”. La necessità di dare speranza anche a chi vive situazioni drammatiche: “La vita vale sempre la pena di essere vissuta, perché l’unica posizione veramente ragionevole è lasciare aperta la possibilità in qualsiasi momento del vivere”.

In più passaggi, don Carrón ha richiamato il significato della speranza non come semplice ottimismo o come un “speriamo che vada tutto bene”, ma come una “certezza nel presente con cui si possa andare incontro a tutto senza paura”: una certezza che nasce dal desiderio profondo di ogni uomo e che si manifesta attraverso una presenza. L’incontro si è concluso con l’intervento del prevosto, Monsignor Marinoni, che ha ripercorso i temi della serata legandoli alla propria esperienza personale, ricordando quanto sia importante richiamarci sempre alle radici di ogni azione concreta che compiamo.Il ciclo di incontri dell’iniziativa “Testimoni di speranza”, promosso da Casa di Marta in occasione dell’anno giubilare, si concluderà il 28 giugno con l’intervento di Emmanuel Exitu, che racconterà il suo libro “Di cosa è fatta la speranza”.