Primo piano

SARONNO – È stata sottoposta a fermo la nuora di Romolo Baldo, 41 anni, indiziata per l’omicidio dell’anziano trovato senza vita nella sua abitazione di via Pio XI nella tarda mattinata di lunedì 9 giugno. La donna, compagna del figlio della vittima, viveva con loro nella villetta a schiera alla Cassina Ferrara.

A far scattare l’allarme, una telefonata al 112 partita dopo che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la stessa indagata ad avvisare il compagno, che a sua volta ha contattato i carabinieri. I soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’86enne, raggiunto da numerosi fendenti.

La scena si è presentata fin da subito drammatica: l’arma usata sarebbe un coltello, e sul corpo dell’anziano le ferite sono risultate compatibili con un’aggressione. La donna sarebbe stata trovata dai militari seduta sul divano con il coltello in mano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno, il reparto operativo, gli specialisti della scientifica e della medicina legale di Pavia, insieme al magistrato della procura di Busto Arsizio, Roberto Bonfanti, che coordina l’inchiesta. Gli accertamenti si sono protratti per ore, con rilievi dettagliati all’interno e all’esterno dell’abitazione.

Romolo Baldo era vedovo da anni e aveva due figli. La figlia abita poco distante. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire il movente del gesto: sono tuttora in corso i necessari approfondimenti investigativi per addivenire al movente di tale tragico gesto.

guarda tutte le foto 10



Saronno, omicidio a Cassina Ferrara: foto dei rilievi

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09