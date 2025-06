Cronaca

SARONNO – Accoltellato nella sua abitazione di via Pio XI: è questo il tragico destino di Romolo Baldo, 86 anni, trovato senza vita nella tarda mattinata di lunedì 9 giugno nella villetta a schiera alla periferia di Saronno in cui viveva con il figlio e la nuora. L’allarme è scattato con una telefonata al 112. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina, il magistrato e gli specialisti della scientifica e della medicina legale di Pavia. Le ferite rinvenute sul corpo dell’anziano lasciano pochi dubbi: si tratta di omicidio, e l’arma usata sarebbe un coltello.

Le indagini si concentrano in ambito famigliare. La nuora della vittima, presente in casa al momento dell’arrivo dei militari, è stata accompagnata in caserma. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata lei a chiamare il marito, che a sua volta ha contattato i carabinieri. Al momento non risultano fermi.

Romolo Baldo era vedovo. La figlia, che abitualmente andava a trovarlo, vive poco distante. I vicini, ascoltati dai militari, hanno riferito di non aver udito nulla di insolito e di considerare la famiglia tranquilla e gentile. Nessun litigio, nessuna tensione apparente.

Il pubblico ministero Roberto Bonfanti, che coordina le indagini, ha lasciato la villetta nel pomeriggio limitandosi a dichiarare: “Su eventuali fermi stiamo valutando”.

Saronno, omicidio a Cassina Ferrara: foto dei rilievi

