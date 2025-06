Cronaca

SARONNO – È stato sorpreso alle spalle con lo spray al peperoncino, ma fortunatamente non gli è stato portato via nulla. È quanto accaduto sabato 7 giugno, intorno alle 13, in via Enrico Fermi, alla periferia di Saronno. La vittima è un uomo di 63 anni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, attivata dalla chiamata alla centrale unica delle emergenze. L’uomo è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. L’episodio è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Saronno, che stanno conducendo accertamenti per risalire agli autori del gesto.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina da parte di un aggressore armato di spray al peperoncino. Non ci sono molti elementi sul rapinatore perchè la vittima è stat raggiunta all’improvviso e di spalle. Il rapinatore si è comunque dovuto dare alla fuga a mani vuote.

Nelle ultime settimane Saronno ha visto altri due tentativi di rapina, entrambi falliti grazie alla prontezza delle vittime. Il primo è avvenuto giovedì 3 giugno nel sottopasso della stazione: un 19enne è stato avvicinato da due sconosciuti che hanno cercato di strappargli lo zaino. Il giovane ha reagito con prontezza, riuscendo a fuggire dopo aver colpito uno degli aggressori. È stato poi assistito in codice verde dalla Croce rossa. Un secondo episodio si è verificato nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno in via Baracca, dove un ventenne esperto di arti marziali è stato affrontato da un malvivente. Anche in questo caso la reazione della vittima ha messo in fuga l’aggressore, che non è riuscito a portare via nulla. Entrambi i casi sono ora oggetto di indagine da parte dei carabinieri.

