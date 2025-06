Groane

SOLARO – Un’esplosione di entusiasmo e applausi ha accolto l’arrivo di Chiara Naso, prima donna nella storia della manifestazione a tagliare per prima il traguardo della Strasolaro. Un’edizione da ricordare, la quattordicesima, non solo per la partecipazione ma soprattutto per questo storico risultato che ha emozionato tutti i presenti.

Ieri sera Solaro si è riempita di energia, sorrisi e voglia di stare insieme: 362 partecipanti tra atleti, famiglie, giovani e meno giovani si sono dati appuntamento per correre o camminare lungo il percorso cittadino, in un clima di festa e condivisione. Un serpentone colorato e allegro ha attraversato le vie del paese, accompagnato dal tifo e dal sostegno dei cittadini.

L’evento, organizzato con grande cura e passione, è stato reso possibile grazie all’impegno dei volontari e al sostegno degli sponsor locali, che hanno creduto nella forza di questa iniziativa.

La Strasolaro si conferma così un appuntamento imprescindibile per la comunità: un’occasione per fare sport, incontrarsi e celebrare la passione per il proprio territorio. E quest’anno, con la vittoria di Chiara Naso, ha scritto una nuova pagina della sua storia. Grande entusiasmo anche per la sindaca Nilde Moretti presente con l’assessore Christian Caronno non solo al via ma anche al traguardo per salutare la vincitrice e tutti i partecipanti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09