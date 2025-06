Città

SARONNO – Sport, socialità e tanto divertimento: tutto questo sarà la StraMatteotti, la camminata non competitiva organizzata da Il Gabbiano Odv con il patrocinio del comune di Saronno. L’appuntamento è per domenica 22 giugno nel cuore del quartiere Matteotti: partenza alle 10 da via Amendola/piazza Matteotti per un percorso di 4,2 chilometri, pensato per coinvolgere famiglie, amici e anche gli amici a quattro zampe.

Un’intera mattinata sarà animata da esibizioni, balli, momenti di festa e tanto entusiasmo: alle 11 la scuola di danza Vivere Ballando coinvolgerà i presenti con una dimostrazione, seguita alle 11.30 dall’energia dei Movero Kids. A mezzogiorno l’atmosfera si accenderà con premiazioni e sorprese, mentre gli amanti dello sport potranno godersi l’esibizione delle atlete del Softball Saronno. Per chi vorrà fermarsi anche a pranzo, saranno presenti food truck e sarà possibile vivere insieme un momento conviviale.

Le iscrizioni possono essere effettuate online tramite Google Form https://docs.google.com/forms/d/1sFTD0bBExcL7hunjwzGceGFrfX1xIbmxMNU1iG4ELN4/viewform?edit_requested=true oppure in presenza nelle seguenti date e luoghi:

11 e 18 giugno palestra Athlon, 18-19.30

12 giugno edificio X2, 18.30-20.30

14 giugno via Sampietro 39, 10-18

21 giugno chiesa San Giuseppe via Torricelli, 9-12

20 e 21 giugno chiesa San Giuseppe via Torricelli, 17-18

22 giugno chiesa San Giuseppe via Torricelli, 18-19.30

Per informazioni:

📞 327 281 4019 – 340 730 6659

📧 [email protected]

📱 Instagram: @ilgabbiano_odv – Facebook: Il Gabbiano OdV – Saronno

