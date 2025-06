iltra2

TRADATE – Un momento speciale ha chiuso martedì 20 maggio il Progetto Scuole nelle materne Rodari e Munari: la Giornata mondiale delle api. I volontari della Protezione civile hanno consegnato una targa di ringraziamento ai formatori di Malnate, Mauro Viotto e Monica Biancolin, per il loro prezioso contributo durante i due anni di progetto.

La giornata è poi proseguita con attività pensate per i bambini, che hanno scoperto il mondo delle api e la loro importanza per l’ambiente. I volontari, che hanno più volte rimarcato l’importanza delle api come insetti impollinatori, hanno coinvolto circa 180 bambini, organizzando laboratori a rotazione: visione di video, dimostrazioni pratiche di volontariato e giochi a tema “apicoltura”.

I piccoli si sono mostrati attenti e partecipi, facendo domande e vivendo da vicino l’esperienza delle api e del volontariato. Una giornata positiva che, come hanno commentato i responsabili del Progetto Scuole, potrà essere riproposta per stimolare nei bambini spirito d’iniziativa e attenzione per l’ambiente.

