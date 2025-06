Città

SARONNO – Nel giorno della storica elezione della prima sindaca di Saronno, abbiamo raccolto a caldo le impressioni di Ambrogio Mantegazza, referente della lista civica Insieme per Crescere, che al suo debutto ha ottenuto un ottimo risultato eleggendo due consiglieri comunali.

Un debutto di successo: siete soddisfatti del risultato e dell’elezione di Ilaria Pagani?

Siamo davvero soddisfatti. Prima di tutto perché Saronno ha finalmente la sua prima sindaca: Ilaria Pagani. Con lei siamo sicuri che faremo grandi cose. Come lista civica siamo molto contenti del riscontro ottenuto. Il risultato ci permette di eleggere due consiglieri, Silvio Barosso e Matteo Sabatti, e sono certo che sapranno portare avanti il progetto e il programma a cui abbiamo lavorato con tanta passione.

Quali sono i temi prioritari che porterete in consiglio comunale?

Abbiamo collaborato strettamente alla costruzione del programma di Ilaria Pagani, mettendo al centro la sicurezza, i trasporti, la scuola e lo sport. Sono temi su cui ci siamo concentrati fin dall’inizio e che consideriamo fondamentali per lo sviluppo della città.

Anche la composizione della vostra rappresentanza racconta qualcosa della vostra identità.

Sì, assolutamente. Come dice sempre il nostro Silvio Barosso, lui porta il testimone pronto a passarlo alle nuove generazioni. La nostra rappresentanza in consiglio comunale rispecchia proprio questa idea: un giovane e un politico di esperienza, insieme per far crescere la città. È una metafora che racconta bene lo spirito di Insieme per Crescere.

Qual è il messaggio che volete dare ai saronnesi oggi?

Saronno può tornare a crescere, e da oggi lo farà con tutte le energie e le competenze che abbiamo messo in campo. Siamo qui per lavorare insieme, uniti, con entusiasmo e determinazione.

