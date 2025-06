SARONNO – “Il ballottaggio è sempre difficile per il centrodestra, ma non c’è niente da recriminare: abbiamo addirittura aumentato i voti”. Inizia così il commento a caldo di Rienzo Azzi, candidato sindaco della coalizione unita di centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega), all’indomani dell’esito del voto che ha portato all’elezione di Ilaria Pagani come prima sindaca della città.

Azzi ha evidenziato come la sua coalizione abbia raccolto circa 1.500 voti in più rispetto al primo turno: “Siamo andati in controtendenza rispetto a quanto in genere accade al centrodestra, che alcune volte finisce per perdere parte dei consensi ottenuti al primo turno”.

Il candidato ha definito il risultato come il segno di “una città spaccata in due”, sottolineando però anche l’importanza del consenso ottenuto: “Da una parte si è confermato un voto di opinione, dall’altra la fiducia di cittadini che vogliamo ringraziare perché hanno valutato positivamente il nostro progetto di città”.

Il risultato finale ha visto Ilaria Pagani, sostenuta da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere, ottenere 8.418 voti, pari al 52,61%, contro i 7.583 voti di Rienzo Azzi, fermatosi al 47,39%.

Azzi ha ringraziato tutti gli elettori che lo hanno sostenuto e ha voluto rivolgere un pensiero alla squadra che lo ha accompagnato in campagna elettorale. “Adesso è il momento di un’opposizione costruttiva – ha concluso – che faccia i conti con una realtà complessa e con una comunità che ha bisogno di ascolto e proposte serie”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09