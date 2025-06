Città

SARONNO – Con 8.418 voti pari al 52,61%, Ilaria Pagani è stata eletta nuova sindaca di Saronno, battendo Rienzo Azzi, candidato del centrodestra unito, fermo a 7.583 voti (47,39%). Una sconfitta che ha lasciato amarezza tra i sostenitori della coalizione, ma che non spegne lo spirito di partecipazione e la volontà di continuare a lavorare da parte di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

A commentare a caldo i risultati sono stati Gianpietro Guaglianone (Fratelli d’Italia) e Giuseppe Anselmo (Forza Italia), raggiunti nella sede dell’Azzi Point nelle ultime fasi dello spoglio.

Gianpietro Guaglianone, cosa significa questo risultato per voi?

“La delusione c’è – ha ammesso – sapevamo che sarebbe stata difficile, soprattutto dopo la ricompattazione del centrosinistra. Abbiamo visto tornare al voto molti elettori che al primo turno erano rimasti a casa. I referendum probabilmente non hanno aiutato a trascinare tutti alle urne.”

E ora come vi preparate al lavoro in Consiglio comunale?

“Fratelli d’Italia entra con due consiglieri: io e Marina Ceriani. Torno in aula con la volontà di portare avanti un’opposizione ferma, forse collaborativa ma sarà difficile. Abbiamo raddoppiato i risultati del 2020, segno che il nostro lavoro è stato riconosciuto.”

Giuseppe Anselmo, che bilancio fa Forza Italia?

“Certamente sarebbe stato meglio vincere, ma resta la soddisfazione per il grande lavoro fatto. I nostri elettori sono aumentati e questo significa che abbiamo costruito una squadra forte, con candidati validi. Il gruppo in consiglio sarà più numeroso rispetto alla scorsa consiliatura.”

Vi sentite pronti per questa nuova fase?

“Assolutamente sì – ha concluso – Forza Italia è oggi il primo partito a Saronno e questo ci dà slancio per affrontare con determinazione i prossimi cinque anni.”

