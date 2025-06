Città

SARONNO – “E’ stata un’emozione fortissima”: così Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico, commenta a caldo l’elezione di Ilaria Pagani, prima sindaca donna di Saronno, che ha vinto il ballottaggio con 8.418 voti (52,61%) contro i 7.583 (47,39%) di Rienzo Azzi, candidato del centrodestra unito.

Samuele, che giornata è stata quella del ballottaggio?

“Un pomeriggio lunghissimo, sudatissimo. Bellissimo, davvero. Sono molto felice per Ilaria e per tutto il gruppo che ha lavorato con lei. Hanno fatto qualcosa di straordinario.”

Pagani ha parlato di una vittoria corale: è d’accordo?

“Sì, hanno azzeccato tutto: progetto, squadra, strategia. E soprattutto hanno capito cosa serviva alla città. Anche il coraggio di affrontare temi come la sicurezza, che spesso la sinistra fatica a trattare, ha fatto la differenza.”

E ora cosa si apre per Saronno?

“La sfida più grande sarà ascoltare ancora di più, cercare di aggregare su progetti concreti. Dopo questa rimonta, Pagani ha dimostrato di poter affrontare qualsiasi cosa.”

Centrosinistra unito e affluenza in crescita. È il segno che qualcosa sta cambiando?

“Sì, assolutamente. Questo ballottaggio ha mostrato che il centrosinistra a Saronno c’è, è vivo e può parlare alla città. La candidatura di Ilaria, i contenuti e la squadra sono stati la chiave.”

Ripensando alla crisi di febbraio e alle dimissioni in Consiglio, immaginava un epilogo così?

“Assolutamente no. All’epoca nessuno avrebbe scommesso su un risultato del genere. Per questo dico che quanto fatto da Ilaria è davvero straordinario. Il caso Saronno merita di diventare un modello di studio per altre realtà.”

