SARONNO – Con 8.418 voti pari al 52,61%, Ilaria Pagani è la nuova sindaca di Saronno. Ha superato Rienzo Azzi, candidato del centrodestra, che si è fermato a 7.583 preferenze, corrispondenti al 47,39%. Un risultato che segna un cambio di passo per la città e premia la coalizione di centrosinistra formata da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere Azione.

Tra i primi a commentare l’esito del ballottaggio c’è Silvio Barosso, consigliere comunale rieletto per la lista Insieme per Crescere, che non ha nascosto l’emozione per il traguardo raggiunto.

“È una soddisfazione enorme, un’emozione grandissima – ha dichiarato Barosso – perché è un risultato che arriva da lontano, da un percorso iniziato nel 2020. Abbiamo vissuto momenti complicati ma il gruppo è rimasto compatto. Abbiamo affrontato queste elezioni con entusiasmo e alla fine siamo stati premiati”.

Barosso ha sottolineato l’importanza della scelta condivisa di sostenere Ilaria Pagani: “Siamo davvero convinti che sia la persona giusta per raddrizzare le cose a Saronno e riportare serenità. Il lavoro fatto tra le tre liste è stato eccellente, sia sul piano organizzativo che nella definizione del programma. Siamo pronti per una consigliatura determinata, forte, coesa”.

Chiude con una frase che racchiude lo spirito di questa vittoria: “Tre mesi fa sembrava una missione impossibile. E invece ce l’abbiamo fatta”.

