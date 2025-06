Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Incidente nel primo pomeriggio di ieri in vicolo Fratelli Campi a Caronno Pertusella, dove un ragazzo di 12 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’allarme è scattato alle 13 e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno, oltre alla polizia locale per i rilievi. Fortunatamente, le condizioni del giovane non sono apparse gravi: è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Saranno ora gli accertamenti della polizia locale a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, le verifiche del caso sono state dunque subito avviate e serviranno a ricostruire nel più breve tempo possibile quanto è successo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

10062025