Groane

CERIANO LAGHETTO – Scadenze in vista per i cittadini proprietari di immobili: il Comune ha comunicato le date di pagamento e le aliquote relative all’Imu 2025. L’avviso riguarda le modalità di versamento dell’imposta municipale propria, con riferimento alla delibera approvata dal consiglio comunale lo scorso 28 marzo.

Il pagamento dell’imposta potrà avvenire in due rate, con acconto da versare entro lunedì 16 giugno e saldo entro martedì 16 dicembre. In alternativa, è possibile effettuare un unico versamento entro la prima scadenza, sempre il 16 giugno.

Nel prospetto disponibile sul sito del Comune, vengono elencate le aliquote stabilite per ogni tipologia di immobile, comprese eventuali esenzioni o riduzioni. Il documento permette ai cittadini di verificare nel dettaglio la propria posizione e calcolare l’importo dovuto.

Per chiarimenti e assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi negli orari di apertura oppure scrivere all’indirizzo mail [email protected]. Il prospetto completo è consultabile online sul portale istituzionale.

