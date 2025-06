Città

SARONNO – Quando il risultato ha iniziato ad essere chiaro Giuseppe Anselmo, segretario di Forza Italia ha commenta a caldo l’esito del ballottaggio che ha portato Ilaria Pagani alla guida della città. Un confronto serrato, un’affluenza al 53% e un centrodestra che ha mancato per pochi voti la vittoria. Ecco l’intervista.

Segretario Anselmo, com’è il suo stato d’animo ora che il risultato è praticamente definito?

“Un po’ di amarezza c’è, è inevitabile. Abbiamo visto i risultati del Partito Democratico e, sebbene mancassero ancora due sezioni, il dato era già abbastanza chiaro. Faccio i complimenti a Ilaria Pagani per la vittoria, è giusto riconoscerlo.”

Che valutazione dà del risultato di Forza Italia?

“Abbiamo fatto un lavoro importante. Forza Italia, al primo turno, ha raccolto molte preferenze. Abbiamo avuto una lista di qualità, con candidati ben radicati nel territorio. Personalmente, ho ricevuto tante preferenze e questo è un segnale forte. Ora dobbiamo ripartire con più determinazione, in modo deciso, essere ancora più ‘cattivi’ nel senso buono, più consapevoli.”

Come interpreta la tenuta del centrodestra al ballottaggio, nonostante il risultato?

“È evidente che i nostri voti ci sono stati anche al secondo turno. Non ci hanno abbandonato, e questo è importante. Storicamente, al ballottaggio, il centrodestra è in difficoltà. Eppure, i cittadini hanno continuato a sostenerci.”

L’affluenza al 53% è stata una sorpresa?

“Sì, è un dato che ci ha sorpresi. Ma forse abbiamo saputo leggere bene alcuni segnali della città. Le tante preferenze raccolte da Forza Italia al primo turno dimostrano che siamo ben inseriti nel tessuto cittadino. I nostri candidati e i nostri militanti sono presenti e attivi.”

Quanto ha influito, secondo lei, il referendum abbinato al voto?

“Può aver inciso. C’è sicuramente chi è andato a votare solo per il referendum e ha scelto di non ritirare la scheda per le comunali. Probabilmente questo è accaduto anche tra gli elettori del centrosinistra.”

Infine, cosa si può dire sui voti delle liste escluse dal ballottaggio?

“È presto per fare analisi complete. A caldo, guardando sezione per sezione, si può dire che qualcuno ha votato convintamente per noi, qualcun altro per Pagani. Nei prossimi giorni ci sarà tempo per approfondire e capire meglio questi spostamenti.”

Grazie per il commento, anche in un momento così delicato.

“Grazie a voi. Alla prossima.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09