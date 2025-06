Sport

SARONNO – Grande impresa per gli Ice Goblins di Saronno, che conquistano il titolo nazionale di hockey ghiaccio Libertas nella categoria C. Dopo il terzo posto ottenuto lo scorso anno alla loro prima partecipazione, la squadra saronnese ha centrato la vittoria al termine di una stagione straordinaria. I Goblins hanno dominato la Regular Season, chiudendo al primo posto in classifica e senza subire sconfitte.

Un cammino impeccabile che li ha proiettati alle Final Four, che si sono disputate domenica 25 maggio presso l’Acinque Ice Arena di Varese. In semifinale, la squadra saronnese ha superato i Vikings di Milano in una sfida al cardiopalma, decisa solo agli shoot-out con il punteggio di 1-0. In finale ad attenderli c’erano i Fighters di Milano, protagonisti insieme ai Goblins di un incontro ricco di emozioni; sotto di un gol al termine del primo tempo, gli Ice Goblins hanno pareggiato a soli 15 secondi dalla sirena, per poi imporsi ancora una volta ai rigori con il risultato finale di 2-1.

Un successo che conferma la crescita del gruppo, la solidità del progetto sportivo e la grande coesione della squadra. Con la prossima stagione gli Ice Goblins sono pronti ad affrontare una nuova sfida; li vedremo in campo anche nella categoria B.

