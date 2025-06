Città

SARONNO – “Ringraziamo gli elettori leghisti per il sostegno che hanno profuso per la coalizione di centro destra e per il candidato sindaco Azzi”.

Inizia così la nota condivisa dalla Lega dopo la conclusione del ballottaggio a firma di Angelo Veronesi.

Abbiamo portato più persone a votare. L’astensionismo è però rimasto il primo partito a Saronno e bisogna interrogarsi su come recuperare questi cittadini sfiduciati dalla politica. Non cambia mai niente perchè non si vota.

Innegabile l’apporto dell’estrema sinistra che ha fatto un voto contro il centro destra e non certo a favore del Pd e di Pagani.

La Lega si impegnerà in consiglio comunale a portare avanti le proprie idee e quelle dei nostri elettori. La Lega difenderà gli interessi pubblici in urbanistica.

La sicurezza continuerà a essere il nostro cavallo di battaglia perchè Saronno è una città insicura. Gli ultimi atti di criminalità in stazione e non solo lo testimoniano. Saronno non può permettersi altri anni in cui si nega il problema sicurezza”.

