SARONNO – Ha seguito tutta la campagna elettorale, passo dopo passo. Francesco Licata, ex capogruppo del Partito Democratico, è stato uno dei protagonisti della vittoria di Ilaria Pagani, prima sindaca di Saronno. Lo abbiamo incontrato subito dopo l’esito del ballottaggio per raccogliere le sue impressioni a caldo.

Francesco, che emozione hai provato quando sei arrivato alla sede del Pd dopo l’annuncio della vittoria?

Mi ha scritto un amico: “È come Italia-Brasile 3-2 del 1982” una partita etica. L’ingresso nella sede, come dicevate anche voi nel video, racconta tanto di questi tre mesi che sono stati molto impegnativi. Voglio ringraziare Ilaria perché ha dimostrato un coraggio da leoni.

Una vittoria che sembrava tutt’altro che scontata.

Sì, partivamo da una situazione complicata, tesa. Ma siamo riusciti a creare una squadra, un gruppo vero, ed è questo che ci ha consentito di vincere. Sono contento anche per le persone che entreranno in consiglio comunale: sono valide e appassionate. Prima, con un po’ di emozione, ho detto che forse è una delle cose più belle che mi siano capitate nella vita.

E sugli avversari?

Rienzo Azzi. È stato un avversario leale. Lo considero una persona intelligente e spero voglia continuare a impegnarsi per Saronno. E ci tengo a ringraziare la mia famiglia, soprattutto mia moglie: non è semplice starmi dietro in questi periodi così intensi, che ti portano via tempo, energie, momenti con i figli. Per fortuna è arrivata questa soddisfazione: forse ero uno dei pochi in provincia di Varese a crederci fino in fondo.

Ilaria Pagani ha parlato subito di una vittoria corale. È così?

Assolutamente. È la vittoria di un collettivo. Abbiamo avuto il merito di tenere duro e proporre il gruppo migliore. Abbiamo affrontato le difficoltà e alla fine siamo riusciti a farcela. È una squadra che ha vinto.

Avete anche azzeccato tutte le mosse strategiche. Vi hanno sottovalutati?

All’inizio sì. Come diceva il Presidente del Consiglio, eravamo gli underdog, quelli dati per sfavoriti. Ma alla fine abbiamo vinto noi. Mi piace pensare più che altro che ci abbiamo creduto davvero. Ricordo una frase che usavamo nel 2020, nei momenti più difficili: “Vinceremo noi”. E così è stato.

Anche l’elettorato ha fatto la sua parte.

Sì, il nostro elettorato è molto forte e intelligente. Si è ricompattato da solo, autonomamente, senza bisogno di grandi alchimie. Abbiamo avuto quel guizzo in più che ci ha permesso di vincere.

Hai fatto un esempio molto diretto in un incontro pubblico.

Sì, durante un incontro al Matteotti, parlando con una persona, gli dissi: “Con tutto il rispetto, piuttosto che votare la destra mi taglio tutte e due le mani”. Ovviamente nessuno pretende gesti estremi, ma mi fa piacere che simbolicamente, con la matita, tanti abbiano fatto la loro scelta.

E ora?

Ora ci aspetta da lavorare.

