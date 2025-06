news

SARONNO – Con 8.418 voti pari al 52,61%, Ilaria Pagani è la nuova sindaca di Saronno. La candidata sostenuta da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere ha superato al ballottaggio Rienzo Azzi, che si è fermato a 7.583 voti, pari al 47,39%. Un risultato netto, frutto di una partecipazione in crescita rispetto al primo turno e di una campagna incentrata sull’unità del centrosinistra. A commentare a caldo l’esito del voto è Giorgio Marturano, segretario del Partito Democratico, visibilmente soddisfatto per il traguardo raggiunto.

Giorgio, inutile chiederti quanto sei contento: lo si capisce dallo sguardo. Ma quanto è grande questa gioia?

Una gioia incredibile, davvero. È una festa straordinaria, un risultato al di fuori dell’immaginabile. C’è un entusiasmo che si percepisce ovunque, anche solo ascoltando le voci di sottofondo.

Ilaria Pagani ha parlato di una vittoria corale. Sei d’accordo?

Assolutamente sì. È stata una vittoria di squadra. Prima di tutto dobbiamo ringraziare tutti gli elettori che hanno creduto nel centrosinistra: rispetto al primo turno abbiamo avuto un 3% in più di partecipazione. Il nostro messaggio era chiaro: il centrosinistra doveva restare unito e sostenere Ilaria Pagani. E così è stato.

Avete puntato molto sull’unità e sulla coerenza della linea politica. Pensi sia stata la chiave della vittoria?

Senza dubbio. Fin dall’inizio abbiamo deciso che non ci sarebbero stati apparentamenti. Abbiamo scelto di discutere solo di programmi, evitando accordi sottobanco o mosse tattiche dell’ultimo minuto. Questa coerenza ha pagato. I cittadini l’hanno capito, ci hanno dato fiducia e hanno votato Ilaria.

Qualcuno all’inizio vi considerava poco lungimiranti…

Può darsi, ma abbiamo sempre avuto le idee chiare. Anche nella comunicazione abbiamo fatto scelte precise, che oggi si sono rivelate giuste. È stata una strategia costruita passo dopo passo, sempre con l’attenzione rivolta al messaggio da dare ai cittadini.

E ora cosa succede?

Ora si comincia a lavorare. Da domani si parte con un nuovo percorso, impegnativo ma entusiasmante. Sarà una nuova fatica, ma una fatica bella, fatta con entusiasmo e determinazione.

