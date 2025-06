Politica

SARONNO – “Quella che abbiamo vissuto a Saronno è una pagina straordinaria: Ilaria Pagani è la nuova sindaca, la prima donna a guidare la città, una vittoria che è il frutto di una grande candidata, di una squadra compatta e di un progetto politico che ha davvero parlato alla città” così il consigliere regionale del PD Samuele Astuti, che ha sostenuto in prima persona la candidatura di Pagani, commenta i risultati delle elezioni amministrative a Saronno.

“I numeri sono eccezionali: 8418 i voti totalizzati al secondo turno – sottolinea Astuti – questo vuol dire che Pagani ha raddoppiato i consensi in termini assoluti tra primo e secondo turno, un fatto rarissimo. Anche la partecipazione è cresciuta, un segnale importante di mobilitazione civica”.

Secondo Astuti “la correttezza con cui si è svolta la campagna elettorale da parte di tutti i candidati ha creato un clima positivo, che dà ora al nuovo governo della città la possibilità di costruire dialoghi seri e aperti sui temi concreti. È significativo che i due candidati esclusi al primo turno abbiano lasciato libertà di voto, contribuendo a un confronto rispettoso e democratico”.

“Saronno è una città strategica – aggiunge il consigliere dem – non solo per la provincia di Varese, ma per tutta la Lombardia. Può e deve farsi carico di progettualità che portino benefici a tutto il territorio circostante”.

“Pagani – rimarca Astuti – ha vinto in quasi tutti i seggi, ha recuperato ovunque e ha saputo costruire consenso con coraggio e coerenza, parlando apertamente anche di temi difficili come la sicurezza, che deve tornare a essere centrale nell’agenda del centrosinistra”.

“In conclusione, voglio sottolineare ancora le mie più convinte congratulazioni a Ilaria Pagani, alla sua squadra e a tutta la coalizione che ha costruito questa vittoria storica. È l’inizio di una nuova stagione per Saronno, più inclusiva, più aperta, più giusta” conclude Astuti.

