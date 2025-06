Sport

ROCCAFORTE MONDOVI’ – Prosegue l’ottimo periodo di forma della Pugilistica Saronnese. In quel di Roccaforte Mondovì si è tenuto dal 6 all’8 giugno il prestigioso torneo nazionale “Alberto Mura”, uno tra i trofei under 18 più importanti del panorama pugilistico italiano.

La scuderia della città degli amaretti ha visto in Alessia Marinaro la propria portabandiera. La forte pugile, accompagnata dal maestro Davide Palumbo, ha partecipato ad un quadrangolare in cui ha fronteggiato le migliori pugili di categoria provenienti da tutta Italia. Dopo una grande vittoria in semifinale contro la rivale piemontese, la Marinaro non è riuscita a bissare il successo contro la rappresentante del Lazio, fermandosi così a un’ottima medaglia d’argento.

Si è detto molto soddisfatto il maestro Davide Palumbo, sottolineando che “sono molto orgoglioso di Alessia, siamo solo all’inizio di questo grande percorso e miglioreremo insieme per andare a caccia di medaglie d’oro”. Già qualificata ai prossimi campionati nazionali previsti in ottobre, la Marinaro ha aggiunto un altro importante tassello al suo bagaglio di esperienza e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sotto l’occhio vigile di osservatori e tecnici della squadra nazionale, la Pugilistica Saronnese ha fatto vedere di che pasta è fatta.